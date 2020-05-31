Лосенка-сироту передали в зоопарк в Казахстане. ФАН-ТВ

В Казахстане спасли лосенка, оставшегося без родителей. Местные жители нашли месячного детеныша на перевале Умыш. Сейчас он восстанавливает силы в Усть-Каменогорском зоопарке.

В начале мая произошло ДТП, из-за которого погибла взрослая лосиха. Через несколько дней выяснилось, что у аварии есть еще один потерпевший. Месячный лосенок остался цел, но шансов на то, что он выживет без мамы, было немного. Детеныша у проезжей части заметили автомобилисты.

Лосенка нужно было спасать, и дикое животное решили передать в опытные руки. Сначала сироту выхаживали в областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике. Там его буквально поставили на ноги: лосенок был настолько мал, что с трудом ходил.

Сейчас детеныш живет в зоопарке и гордо носит имя Умыш в честь перевала, где его нашли. Малыш здоров, а его аппетит постоянно растет.

«Только коровье молоко, привыкал, <…> сначала 200 грамм [пил], потом пол-литра. Сейчас он литр выпивает, три раза, вечером еще четвертый раз. Не четыре литра, где-то три литра молока выпивает в день. Сейчас уже сильно набрал», — рассказал Ержан Асемханов, сотрудник зоопарка.

История «казахстанского Бэмби» закончилась хорошо. Умыш даже нашел себе первого друга — козу Майку, с которой они вместе живут в вольере.