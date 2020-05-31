Гордон повздорил с дизайнерами, решившими благоустроить его участок

Москва, 31 мая. Российский журналист и ведущий программы «Мужское/Женское» Александр Гордон повздорил с дизайнерами шоу «На дачу!».

Те предложили Гордону построить беседку на его земельном участке, расположенном на берегу Пестовского водохранилища. С такой инициативой к телеведущему обратилась Наталья Барбье, помогавшая ему ранее обустраивать эту территорию. Она вместе с группой дизайнеров приехала к Александру Гордону, чтобы сделать его участок уютнее. Однако убедить журналиста в необходимости принять изменения стоило огромных усилий.

«Если испортите лес, будете приезжать сюда и сами жить здесь вместо меня», — заявил Гордон, все-таки согласившись с мнением Натальи Барбье.

Дизайнер Елена Захарова долго объяснила Александру Гордону, что на его дачу не хотят превратить в парк: не будет ни дорожек, ни клумб. Результат стараний дизайнеров телеведущий оценил и добавил, что на благоустроенной территории будет больше времени проводить с семьей.

Молодая супруга телеведущего Александра Гордона ранее призналась, что устала от совместного времяпровождения с детьми. Актриса и режиссер Нозанин Абдулвасиева опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена с двумя сыновьями. Судя по всему, энергичные мальчики довели 25-летнюю Нозу, поэтому она решила пожаловаться подписчикам.