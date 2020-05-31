Новые выплаты начнут поступать российским пенсионерам с 1 июня

Москва, 31 мая. Российские пенсионеры с 1 июня начнут получать новые выплаты. С начала первого летнего месяца в силу вступают ряд законов о пособиях.

Согласно нововведениям, пенсионерам, отметившим в мае 80-летие, полагается прибавка в размере 5686 рублей. Пожилым россиянам, получающим выплаты на ребенка, дополнительно будут перечислены 1859 рублей. Граждане пенсионного возраста, оставшиеся в мае без заработка, смогут рассчитывать на сумму, недополученную от пропущенных индексаций. Помимо этого, региональные власти продолжат обеспечение пенсионеров единовременными выплатами, передает «Экономика сегодня».

С начала июня начинается действие мер социальной поддержки, которые предусматривают ежемесячные выплаты в размере 5500 рублей семьям с детьми от трех до семи лет, доход в которых не превышает прожиточный минимум. При этом единовременная выплата на детей 3–16 лет составит десять тысяч рублей.

Также с 1 июня россияне будут иметь возможность оформить ипотеку онлайн. Для этого необходимо отправить в банк выписку из пенсионного фонда, подтверждающую доходы. При заключении такого договора будет использоваться электронная подпись.

Кроме того, в указанный срок будет отменено взимание комиссии за перевод денежных средств между клиентами одного банка, проживающими в разных регионах.