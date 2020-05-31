Специалисты назвали автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Москва, 31 мая. Исследователи выяснили, в каких автомобилях чаще всего гибнут люди в результате дорожно-транспортного происшествия. Аналитики американского страхового института IIHS изучили статистику аварий и результаты краш-тестов и назвали самые небезопасные авто.

Так, по словам исследователей, маленькие автомобили не способны обезопасить водителя и пассажиров при ДТП. В критической ситуации риски возникновения необратимых последствий увеличиваются, если в аварию попадает транспортное средство небольших габаритов.

По данным статистики, на один миллион застрахованных автомобилей небольшого размера приходится 116 аварий с летальным исходом. Аналитики выяснили, что рейтинг самых небезопасных машин возглавляет Ford Fiesta. За рулем этого транспортного средства погиб 141 человек. Эксперты считают, что увеличение числа смертей за рулем этого авто связано с хрупкостью его конструкции.

На втором месте находится Hyundai Accent, за рулем которого скончались 95 человек. И последнее место в рейтинге занимает Fiat 500, который унес жизни 87 человек.

Ранее сообщалось, что если россияне хотя совершить выгодную сделку по приобретению нового авто, то им следует дождаться отмены ограничительных мер по коронавирусу в стране, передает «Дейта» со ссылкой на ТАСС.