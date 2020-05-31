Асад поддерживает студентов, возвращая образование в Сирии на довоенный уровень

Президенту Сирии Башару Асаду удалось сохранить систему образования в стране, несмотря на масштабную войну с терроризмом и иностранные санкции. Сейчас Дамаск использует относительное затишье на фронтах, чтобы наладить учебный процесс. О новых инициативах властей Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

«Академический отпуск» из-за войны

Башар Асад подписал поправки к законам, регулирующим деятельность высших учебных заведений в Сирии. Многие студенты — даже те, кто вынужден был бросить обучение в 2010–2011 годы из-за военных действий, — смогут подать заявки на получение университетского и постуниверситетского образования, а также на подготовку дипломных работ.

Подписанный Асадом указ №125 предоставляет студентам возможность вернуться к занятиям, сообщает сирийское информационное агентство SANA. При этом стоимость образования не должна превышать стоимости для остальных студентов. Особое внимание к тем студентам, которые завершают свое обучение в университетах, — им будет засчитано до двух лет академического отпуска.

Кроме того, SANA сообщила о дополнительных рейсах авиакомпании Syrian Airlines, которые доставят студентов из города Камышлы на северо-востоке Сирии в Дамаск. На данный момент авиасообщение в стране сильно затруднено, однако правительство Асада делает все, чтобы упростить студентам возвращение к учебе после завершения Рамадана и по мере постепенной отмены введенных из-за коронавируса ограничений на поездки.

Образование для беженцев

Часть студентов, которые смогут вернуться к учебе по новому указу Асада, являются беженцами — они постепенно возвращаются в Сирию, где началось всестороннее восстановление государства, из стран, которые далеко не всегда оказывались дружелюбны к ним. Как отмечает издание Al Fanar, даже в соседнем Ливане, культурно и исторически близкой к Сирии стране, сирийским беженцам трудно получить образование.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон, с середины 2018 года из Ливана в Сирию возвратились более 185 тысяч человек (из них 75 за минувшие сутки). Многие из них смогут получить образование в родной стране по министерским программам.

Образование даже под обстрелом

Исторически Сирия всегда оставалась страной с высоким уровнем образования, и даже в условиях войны правительство Асада смогло сохранить научный потенциал страны и продолжить подготовку образованных людей. Востоковед, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил в беседе с Федеральным агентством новостей, что Университет Дамаска продолжал работать даже в самые напряженные моменты.

«Правительство Асада и во время кризиса, и во время военных действий предпринимало все меры для того, чтобы сохранить систему обучения и дать возможность молодежи учиться. Эти меры оказались весьма эффективными, и и новые решения Асада, конечно, обеспечат поддержку молодым людям, которые хотят получить высшее образование и работать на благо сирийского народа. То, что смогут вернуться к учебе студенты, прервавшие ее из-за войны, — безусловно, важная мера», — отметил востоковед.

Борис Васильевич рассказал о своем опыте работы в Сирии в то время, когда боевые действия шли по всей стране и боевики представляли серьезную угрозу даже для столицы.

«Я неоднократно бывал в Сирии, встречался с руководством Университета Дамаска, со студентами, читал им лекции, и несмотря на войну, большое количество университетов в Сирии — а их в стране больше 20 — продолжали работать. В 2016 году я читал лекции в Университете Дамаска, он продолжал работать, студенты продолжали обучение, — хотя были даже случаи обстрелов университета боевиками, — рассказал Долгов. Несмотря на кризис и войну, система образования продолжала действовать. Да, часть сирийских студентов и преподавателей стали беженцами, но сейчас боевые действия в стране в основном завершились — если не считать Идлиба — и это отличный шанс для них вернуться в Сирию и продолжать свою работу. Это необходимо и им самим, и сирийскому обществу».

Сирийские университеты

Справка: Сирия исторически была одним из центров образования в античности и арабском мире. До начала гражданской войны в Сирии правительство Башара Асада уделяло большое внимание развитию высшего и среднего образования в стране, значительно увеличив бюджетные расходы на образование с начала 2000-х годов. Развитию образования в Сирии способствовали воззрения правящей партии «Баас» — образование было закреплено в Конституции Сирии 1973 года как один из ключевых элементов государственного развития «с целью создания нового поколения арабской молодежи, обладающего научным мышлением, укорененного в своей истории и земле, гордящегося своим наследием, и наполненного духом борьбы за национальные цели единства, свободы и социализма, и готового служить развитию человечества».

Среди высших учебных заведений в Сирии выделяются Университет Дамаска (старейший в стране), Университет Алеппо, Университет «Аль-Баас» в Хомсе и Университет «Тишрин» в Латакии. Самый молодой в Сирии Университет «Аль-Фурат» продолжает работать, несмотря на катастрофические разрушения в городе Дейр эз-Зор, которые повлекла многолетняя осада со стороны террористов «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.