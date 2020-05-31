Экс-премьер Украины напомнил националистам об исконных территориях страны

Москва, 31 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил Киеву об исконных территориях страны. Он подчеркнул, что многие территории стали украинскими только после вхождения Украины в состав СССР.

Политик напомнил националистам, что раньше Украине не принадлежали Одесса, Харьков, Донецк, Херсон, Луганск, Крым и Львов.

«А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — написал в своем Twitter-аккаунте бывший премьер.

Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно!



А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней. pic.twitter.com/LA5Mll7PIA — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) May 30, 2020

Высказывание Азарова поддержал российский сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что «Украины в нынешних границах никогда не существовало». Киев обязан расширению границ Владимиру Ленину и СССР, отметил член Совета Федерации. При этом он считает большой ошибкой большевиков и КПСС отдать Украине все перечисленные Азаровым территории, пишут «Известия».

«Надо было оставить ей «исконные земли» — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», — написал Пушков в Twitter.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что распад Украины неизбежен. По его мнению, власть в этой стране захвачена спецслужбами, в первую очередь США, однако наступит время, когда американцам будет не до Украины и они бросят это государство.