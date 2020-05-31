Остановившие российский патруль сирийцы обратились за помощью к РФ

Дамаск, 31 мая. Жители сирийской провинции Хасака остановили колонну военной полиции РФ и попросили военных о помощи, сообщило издание «Русская весна».

Жители населенного пункта Телль-Таувилля организовали в минувшую субботу митинг из-за действий незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Турции территории Сирии. Сирийцы жалуются, что банды не пропускают их на принадлежащие им территории, жгут сельскохозяйственные угодья, угоняют домашний скот, разграбляют хозяйства. Граждане Сирии на митинге скандировали призывы к официальному Дамаску оказать им помощь.

По информации военного источника издания, российский патруль, который проезжал мимо митингующих, остановился, чтобы выяснить причину сбора мирного населения.

«Из разговора с собравшимися начальнику российского военного патруля стало известно, что собрание было организовано, чтобы встретить российских военных и обратиться к ним за помощью», — сказал собеседник «Русской весны».

Выслушав жалобы сирийцев, военные пообещали оказать содействие в разрешении конфликта с представителями Турции.

В настоящее время российские военные принимают меры для оказания помощи местному населению на востоке Сирии, прекращения в отношении них противоправных действий и разрешения вопроса о возвращении граждан на родину.