Россиянам не придется носить маски на пляжах

Москва, 31 мая. Отдыхающим на пляжах жителям России не придется носить защитные маски, однако они должны будут строго соблюдать социальную дистанцию. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был опубликован в Instagram.

«Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — рассказала Попова.

Ранее сообщалось, что более половины россиян хотят провести отпуск на море после того, как будут сняты ограничительные меры по коронавирусу, касающиеся внутреннего туризма. В опросе принимали участие 15 тысяч жителей России. За отдых на море проголосовали 61% респондентов, передает РИАМО.

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что туристический сезон в России состоится, «несмотря ни на что». Он отметил, что решение об открытии пляжей и других курортных объектов будет приниматься в каждом регионе с учетом эпидемиологической обстановки.