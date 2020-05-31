Сирия, 31 мая. Пять человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Тель-Абьяда в Ракке. Неизвестные застрелили двух протурецких боевиков у города Ар-Раи в Алеппо. В Идлибе возобновились перестрелки между САА и террористами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в пригородах Алеппо; нанесли ответные удары по позициям террористов в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: обвиняется в организации взрыва в городе Джейдет Акидат и в убийстве бойца «Хезболлы» западнее Меядина в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: понесли потери в результате нападения неизвестных у города Ар-Раи на северо-востоке Алеппо; возобновили обстрелы укрепрайонов SDF**** в северной части Ракки.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в минировании автомобиля юго-восточнее Тель-Абьяда в Ракке.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) продолжили работы по разминированию территории в административном центре провинции и его пригородах, полностью зачищенных от террористов в феврале этого года. Обследование местности прошло в районах Ар-Рашидин и Лерамун. О числе выявленных СВУ пока не сообщалось.

Между тем на северо-востоке Алеппо произошло нападение на членов союзных Анкаре формирований. Согласно данным информационного портала Al Nour, два боевика «Сирийской национальной армии» были застрелены неизвестными поблизости от города Ар-Раи. В совершении вылазки в этом районе подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна», которые осуществляют подпольную террористическую деятельность в зонах контроля союзников Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

В оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах провинции вновь произошло нападение на курдских боевиков. Новостной портал Al Nour передает, что автомобиль SDF был подорван неподалеку от города Джейдет Акидат к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. В результате взрыва пострадали несколько членов формирования. Кроме того, есть раненые среди гражданских лиц. В минировании транспортного средства обвиняются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Тем не менее связанные с группировкой медиаресурсы пока не заявляли о причастности джихадистов к организации взрыва.

Тем временем в пустынном районе к западу от города Меядин было обнаружено тело одного из проасадовских бойцов. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (DeirEzzor24), убитым оказался член ливанской организации «Хезболла». Предполагается, что он стал жертвой налета боевиков ИГИЛ1, осуществляющих подпольную деятельность.

Провинция Идлиб

Возобновились перестрелки между правительственными подразделениями и боевиками связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» бандгрупп в южной части провинции. Как передает интернет-портал Aleppo Media Center, после провокационных ударов со стороны террористов артиллерийские дивизионы Сирийской Арабской Армии (САА) открыли огонь по военным объектам противника в окрестностях населенных пунктов Дейр Сунбуль и Бенин в горном районе Аз-Завия. Информация о потерях сторон в живой силе или технике пока уточняется.

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Тем не менее боевики незаконных бандформирований не перестают пренебрегать его соблюдением.

Провинция Ракка

Twitter-канал (AleppoAMC) заявляет о взрыве в зоне контроля поддерживаемых Анкарой формирований. Детонация СВУ, установленного в автомобиле, произошла в деревне Аль-Местриха юго-восточнее Тель-Абьяда неподалеку от линии разграничения с «Демократическими силами Сирии» (SDF). В результате пять местных жителей были убиты, еще несколько получили ранения. В причастности к организации взрыва подозревают курдских боевиков.

После случившегося союзники Турции возобновили обстрелы укрепрайонов курдских бандгрупп. Протурецкие боевики ведут огонь в районе трассы М-4 к северу от города Айн-Исса. О потерях в рядах SDF пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.