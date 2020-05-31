Пушков оценил планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

Москва, 31 мая. «Большая семерка» устарела, превратившись в клуб друзей США, а исключение России было ошибкой. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя планы президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7.

По словам сенатора, слова Трампа часто расходятся с его реальными действиями.

«Трамп не чувствует, что «G7 правильно представляет происходящее в мире». Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Трамп объявил, что откладывает саммит G7 на осень 2020 года и хочет пригласить на него Россию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Перенос саммита G7, вероятно, связан с тем, что Трамп хочет провести его в очном формате.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара пояснила, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы, связанные с Китаем, передает Ura.ru.

«Саммит сведет вместе наших традиционных союзников, чтобы поговорить о том, как иметь дело с будущим Китая», — отметила Фара.

Напомним, политические круги США подозревают Китай в намеренном распространении коронавируса. Утверждения об этом высказывались как самим Трампом, так и другими фигурами из американской администрации.