Минпросвещения РФ рассказало о новых правилах приема первоклассников в школы

Москва, 31 мая. Появились изменения в регламенте приема детей в начальные классы российских школ. Об этом говорится в документе, опубликованном Министерством просвещения РФ.

Часть норм в регламенте приема детей на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования изменилась. Так, в первый класс смогут пойти дети, которым исполнилось шесть с половиной лет. Образовательные учреждения смогут принять в первый класс детей старше или младше указанного возраста только по заявлению родителей.

Также отмечается, что запись в первый класс детей, закрепленных за определенной школой, начнется не позже 1 февраля. Тех, кто планировал попасть в определенную школу, будут принимать с 1 июля. Новой мерой является прием детей в школы, где учатся их сестры и братья. Он начнется не позднее ‎1 февраля, сообщили в ведомстве.

В документе Минпросвещения указывается, что администрация среднего образовательного учреждения может отказать в приеме только в случае отсутствия свободных мест.

Ранее сообщалось, что студентам старших курсов педагогических вузов могут разрешить преподавать в школе. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Предлагается позволить студентам, окончившим три курса, начать работу по специальности. Также устанавливается, что студенты профильных вузов смогут преподавать дополнительные предметы, вести кружки и факультативы по своей специальности после второго курса.