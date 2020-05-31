Баранец пригрозил мощным ударом по Киеву в случае нападения на Крымский мост

Военно-промышленный комплекс Украины пришел на «готовенькое», используя для создания своего оружия советские (по сути, российские) разработки. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость об успешном завершении испытаний украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» на полигоне Алибей в Одесской области. Они почти одновременно уничтожили две цели в Черном море: первая находилась на расстоянии 85 километров от места пуска, а вторая — 110 километров. Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев уточнил, что примерно за 10–15 километров до поражения целей ракеты снизились до 5 метров над уровнем моря и рассчитали лучшую точку для поражения. Напомним, что ранее бывший глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что «Нептуны» якобы за несколько минут «могут уничтожить» Крымский мост.

«Если это случится, то в Киеве, где сегодня есть огромное количество мостов, завтра не останется ни одного, — пригрозил мощным ударом Баранец. — Ну а теперь я расскажу о том, что же это за чудо-изделие. «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная ракета, которая предназначена для уничтожения кораблей и некоторых наземных целей. Однако за ее основу была взята еще советская разработка Х-35. Если говорить начистоту, украинские конструкторы просто «слямзили» ее основные тактико-технические характеристики у «отцов» проекта (российских инженеров из ПКБ «Звезда», конструкторского бюро машиностроения и корпорации «Тактическое ракетное вооружение»).

Именно эти коллективы, по словам военного эксперта, разрабатывали проект «Х-35» в течение 6 лет — с 1977 по 1983 годы. Затем был период 20-летних испытаний, после чего в 2003 году эта ракета поступила на вооружение российской армии.

«Так вот украинцы взяли ее за основу, слегка модернизировали и переименовали в «Нептун», — продолжил собеседник ФАН. — Первые испытания прошли только в 2016 и проводились затем каждый год (при этом Киев сообщал о все новых и новых успехах). Но однажды во время одного из таких «тестирований» произошел смешной и страшный случай одновременно: ракета потеряла управление, развернулась и направилась в точку старта! Хорошо, хоть сработала команда на самоликвидацию».

Баранец заявил, что точные тактико-технические свойства своего нового ракетного изделия украинцы скрывают, однако кое-что о нем удалось разузнать: длина — 5,5 метра, диаметр — 38 сантиметров, целиковая стартовая масса — 870 килограмм, топливо — авиакеросин, системы наведения — радиолокационные. Боевая же часть является осколочно-фугасной, проникающего типа, а ее масса составляет 150 килограмм.