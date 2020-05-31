Наташа Королева ответила на шутку о намерении Тарзана вернуть ее Николаеву

Москва, 31 мая. Популярная певица Наташа Королева пошутила о намерении супруга Тарзана вернуть ее бывшему возлюбленному, композитору Игорю Николаеву.

Недавно разгорелся скандал из-за высказывания Тарзана о сложном финансовом положении артистов. Супруг Королевой был возмущен, что государство помогает пенсионерам и врачам, а не артистам, которые из-за пандемии остались без заработков.

После такого заявления многие в Сети сочли, что стриптизер не может обеспечить свою семью. Сама же Королева восприняла переживания интернет-пользователей с юмором.

«Шутят, что нам нечего кушать, и Сережа отдает меня обратно Игорю Николаеву. Думают, что он меня не тянет, дорогая я очень. Вот так вот бывает в жизни», — сказала артистка в программе «Сегодня вечером».

К слову, после жалоб Тарзана артисту посыпалась масса предложений о работе. В частности, сыродел Олег Сирота предложил Королевой и Тарзану поработать на его молочной ферме доярами.

На вакансию «обнищавшие» артисты не откликнулись. Однако Тарзан уже похвастался, что устроился на новую работу. В соцсети он опубликовал снимок, на котором позирует на полу с тряпкой в руке, фартуке и платком на голове. Кадр он подписал так: «Устроился на работу по специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом».