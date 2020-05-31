Прототип космического корабля Илона Маска взорвался во время испытаний. ФАН-ТВ

На полигоне техасской деревни Бока-Чика во время проведения испытаний корабль разорвало на куски.

Камера зафиксировала момент взрыва, огненный столб молниеносно поднялся в небо вместе с обломками летательного аппарата. Во время теста у прототипа Starship произошла утечка топлива, что и стало причиной взрыва.

Starship разлетелся на куски за день до исторического запуска ракеты Falcon 9 с кораблем CrewDragon, на борту которого находятся астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Ракета была запущена к Международной космической станции с мыса Канаверал в субботу. Впервые в истории люди отправились в космос от частной компании. Инцидент в Бока-Чика является уже четвертым испытанием с космическими кораблями SpaceX, которое завершилось уничтожением прототипа. Предыдущие инциденты произошли в апреле, марте и ноябре 2019 года.