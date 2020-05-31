Ливийский телеканал опубликовал визы Шугалея и Суэйфана, подтвердив шантаж Мишри

Издание Libya 24 опубликовало фотографии подтвержденных виз незаконно удерживаемых так называемым Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Это доказывает легальное нахождение россиян в северной Африке, что опровергает заявления главы Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халеда аль-Мишри. Кроме того, глава ФЗНЦ Александр Малькевич ранее обнародовал аудиозапись и стенограмму переговоров с представителем ПНС Ливии, который утверждал, что социологи находятся в Ливии нелегально.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками ПНС Ливии 17 мая 2019 года, после чего их без предъявления обвинений поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига» в Триполи, печально известную пытками по отношению к заключенным и бесчеловечными условиями содержания. «Митигу» контролирует террористическое формирование RADA, подчиняющееся главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу.

ПНС Ливии: «У нас есть «проблема», и нам нужна помощь»

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич в своем телеграм-канале отметил, что 29 мая 2019 года с ним вышел на связь глава Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халед Мишри и предложил обсудить ситуацию с похищенными россиянами по телефону. По просьбе Малькевича, беседу вел сотрудник ФЗНЦ Юнес Абазид, владеющий арабским языком. В ходе переговоров Мишри, будучи официальным представителем правительства Файеза Сарраджа, дал понять, что поможет россиянам, но при условии, что позиция российских властей относительно конфликта в Ливии будет официально изменена в сторону поддержки ПНС.

«Фонд защиты национальных ценностей — это общественная организация, которая никоим образом не может выполнить поставленные условия, выглядящие как откровенный шантаж. Повторю: обвинений нашим ребятам предъявлено не было, в ходе телефонного разговора с Халедом Мишри последним было заявлено, что все их преступление — это «нарушение визового режима». Я не понимаю, на каком основании наши ребята похищены, какие обвинения им предъявляют», — считает Александр Малькевич.

В Сети появились фотографии виз незаконно удерживаемых россиян

На фото видно, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан имели на руках официальные визы с проштампованным номером, выданные в посольстве Ливии в Москве. Следовательно, заявления Халеда аль-Мишри — беспочвенные, так как опровергаются ливийскими печатями в официальных документах, что подтверждает легальное нахождение российских социологов в Триполи.

Однако зачем же представителям триполитанского правительства очернять россиян? На этот вопрос ответил глава ФЗНЦ, опубликовав на Youtube запись переговоров с Халедом аль-Мишри. Видео было заблокировано хостингом, но Александр Малькевич поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН) стенограммой разговора:

Халед аль-Мишри: Мы пытаемся не допустить это дела до суда, т.к. если дело дойдет до суда, то будет уже сложнее его закрыть. Поэтому мы будем стремиться решать вопрос дружелюбными методами, и так, чтобы принести пользу обеим сторонам. У господина Сарраджа есть желание посетить Россию и встретиться с президентом Путиным, и выйти с этой встречи с заявлением, что Россия за легитимность и за решения Совбеза ООН, заявления такого рода. Юнес Абазид: Но Россия занимает нейтральную позицию. Мы не можем выступить на чьей-либо стороне. В России не принято идти на шантаж. Вы требуете встречу с высшим руководством России. Фонд защиты национальных ценностей — это общественный фонд, который не может лоббировать эту встречу. Халед аль-Мишри: Публично это не будет связано, но это сильно упростит историю.

Таким образом, правительство Файеза Сарраджа пытается шантажировать Россию, предложив обменять незаконно удерживаемых граждан РФ на официальную поддержку со стороны страны, утратившей по Схиратским соглашениям легитимность триполитанской структуры, функционеры которой были связаны или до сих пор являются членами террористических организаций «Братья-мусульмане»1, ИГИЛ1 и «Аль-Каида»1 (деятельность всех трех группировок запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.