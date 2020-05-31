Анастасия Волочкова показала откровенный шпагат в обтягивающем боди

Москва, 31 мая. Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед своими подписчиками откровенной растяжкой, снятой с необычного ракурса. Снимок бывшая прима Большого театра выложила в Intagram.

На кадрах Волочкова делает вертикальный шпагат, демонстрируя поклонникам отличную форму. На артистке надето обтягивающее боди небесно-голубого цвета, которое подчеркивает ее идеальную фигуру.

«Стройность линий — это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же. Или просто надеть пуанты», — подчеркнула Волочкова в описании снимка.

Таким образом, балерине, несмотря на режим самоизоляции, удается поддерживать работоспособность и не набирать лишний вес, передает Kp.ru. Своих подписчиков она также призвала быть добрее друг к другу.

Знаменитость часто выкладывает фото с загородного отдыха, где стол буквально ломится от шашлыков и других блюд. Однако Волочкова признается, что почти ничего не ест из этого, предпочитая небольшие порции легкой пищи.

Изредка на этих кадрах можно заметить присутствие мужчины, имя которого Волочкова отказывается рассекречивать. По словам балерины, она сделает это только в день свадьбы.