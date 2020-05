Анастасия Волочкова показала откровенный шпагат в обтягивающем боди

Стройность линий- это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма.. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же. Или просто надеть пуанты. Но эти все, "бросатели грязи????" должны помнить о том, что до адресата, защищённого силой добра, профессионализма и позитива, кидаемая ими грязь не долетает! А в их руках это дерьмо остаётся так надолго! Что никакие антисептики не помогут???????????? Будьте добрее друг к другу, и ваша жизнь тоже будет полна любви и изобилия.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

