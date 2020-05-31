Появились подробности конфликта между Самбурской и Дробышем

Москва, 31 мая. Российская артистка и певица Настасья Самбурская, которая больше четырех лет являлась подопечной продюсерского центра Виктора Дробыша, подала на него в суд.

Дробыш не только оказывал содействие в музыкальной карьере Самбурской, но и спасал ее в трудных жизненных ситуациях — продюсер, к примеру, помог артистке с покупкой квартиры в Москве. Самбурская решила разорвать контракты с продюсерским центром, однако Виктор Дробыш свою подопечную с миром отпускать не захотел. Певица решила подать в суд с требованием разорвать договоры, но сохранить право исполнять все песни, которые были написаны для нее.

Выяснилось, что контракт с Самбурской был подписан на достаточно невыгодных для нее условиях — около 70% полученных гонораров артистка отдавала продюсеру. Сотрудник центра Виктора Дробыша отметил, что продюсер был на связи с Анастасией в любое время суток, однако певица «временами просто пропадала».

«Как-то он не мог дозвониться до нее больше недели, подтвердить выступление на корпоративе. И вдруг совершенно случайно встретил Настасью рядом с офисом, она жила неподалеку… Правда, не успел догнать — та запрыгнула в машину, которой чуть его не переехала, унося ноги», — вспоминает сотрудник продюсерского центра.

По его словам, Виктор Дробыш всегда старался идти на уступки Настасье Самбурской, однако регулярно возникали конфликты. Работники продюсерского центра признались, что за месяц они могли поругаться несколько раз. Артистка была вечно недовольна: «пиарят ее плохо, внимания уделают мало». Она даже несколько раз пыталась разорвать все контракты, однако после беседы с Дробышем все порывы уйти сходили на «нет».

Кроме того, продюсер старался помочь Самбурской и в решении жизненных проблем. Он, оказывается, договорился со знакомым бизнесменом, чтобы тот предоставил артистке огромную скидку при покупке квартиры в центре Москвы.