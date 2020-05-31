В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса

Москва, 31 мая. Более девяти тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 405 843.

За сутки зарегистрировано 138 летальных исходов, за весь период пандемии в стране скончались от коронавируса 4 693 человека.

Также за последние сутки из российских больниц выписали 4414 пациентов. Всего выздоровели 171 833 человека.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса в Москве (2595), Московской области (757), Петербурге (379), Нижегородской (301) и Свердловской (265) областях.

Лидирующие позиции по количеству выздоровевших за сутки занимают Москва (1855), Московская область (371), Петербург (307).

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань.

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин назвал самые частые осложнения от коронавируса. По его словам, чаще всего у пациентов наблюдаются сепсис (42%), дыхательная и сердечная недостаточности (36% и 12% соответственно), нарушение свертываемости крови (7%).