Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ

Москва, 31 мая. Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.

Во время беспорядков на заправочной станции оказались съемочная группа телеканала Vice и собственный корреспондент РИА Новости. Позже полиция Миннеаполиса сняла оцепление улиц и покинула место происшествия.

После этого появился полицейский автобус, из которого журналистов обстреляли резиновыми пулями. Узнав, что рядом пресса, полицейские прекратили стрельбу, но потребовали от всех войти в здание, передает радио Sputnik.

Сотрудники СМИ были вынуждены опуститься на колени, чтобы показать свои удостоверения, но, несмотря на это, полицейские распылили в лица журналистов слезоточивый газ, российский корреспондент так же пострадал.

Напомним, акции протеста в Миннеаполисе начались из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Неизвестные опубликовали в Сети видео, на котором видно, как патрульные втроем повалили на землю мужчину, причем один из них встал коленом ему на шею. Флойд несколько раз жаловался, что не может говорить, но правоохранители не вняли его предупреждениям, в результате чего мужчина скончался в реанимации.