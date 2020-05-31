Кузьмин резко ответил артистам, пожаловавшимся на нехватку денег

Москва, 31 мая. Музыкант Владимир Кузьмин резко ответил артистам, которые жалуются на нехватку средств из-за пандемии и просят помощи у государства.

Музыкант считает, что лучше государственные деньги направить врачам, «которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах». По его мнению, артисты не пропадут и скоро смогут приступить к своей работе.

«Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает. Друзья — достаточно состоятельные, могут позаботиться не только о себе», — пояснил Кузьмин в интервью StarHit.

Сам музыкант признался, что не переживает за свое будущее. Артист считает, что самоизоляция, которую он назвал каникулами, стала для него подарком судьбы.

«Понятно, что сожалею обо всем, что творится в мире, стараюсь меньше об этом думать… Строю планы», — сказал 65-летний музыкант.

В то же время, как отметил исполнитель, «каникулы» прошли у него продуктивно — за последние полгода он написал 70 песен, выпустил альбом и несколько видео. По словам артиста, благодаря социальным сетям он может показывать поклонникам свое творчество. В частности, как указал артист, у него вышла новая композиция «Мне одиноко, детка», презентация которой прошла в YouTube и Instagram.