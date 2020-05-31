Песков рассказал о первых симптомах коронавируса

Москва, 31 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о дне, когда заболел коронавирусом, и первых симптомах инфекции.

Как сообщил представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой опубликован в соцсетях, первые симптомы COVID-19 можно сравнить с гриппом.

«Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием», — отметил Дмитрий Песков.

По его словам, на следующий день поднялась температура.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус… клубнику от курицы вы не сможете отличить», — объяснил Песков.

Напомним, 12 мая Дмитрий Песков сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию нового типа. В тот же день его госпитализировали.

Позже врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Тогда Песков пояснил, что больше месяца очно не общался с главой российского государства Владимиром Путиным. Вместе с Песковым COVID-19 переболела и его супруга, знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка. Она была выписана из больницы несколькими днями раньше супруга. 26 мая Песков сообщил, что возвращается к работе, а также он поблагодарил всех за теплые слова поддержки и выразил признательность медикам.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, напоминают «Известия». Инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. В РФ был принят ряд ограничительных мер для того, чтобы замедлить распространение вируса.