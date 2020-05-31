Видео нападения кота на собственный хвост рассмешило пользователей Сети

Москва, 31 мая. Пользователей Сети позабавил видеоролик с котом, которой увидел угрозу в собственном хвосте. Забавное видео с котом набирает популярность в Интернете, его посмотрели уже более четырех миллионов человек.

Интересное видео опубликовала в Сети хозяйка пушистого питомца. На видеокадрах запечатлен момент, когда животное внезапно замечает собственный хвост и, не раздумывая, нападает на него. Забавное противостояние рассмешило пользователей, передает «Ридус».

Ранее сообщалось, что уличный кот в Мексике выпросил у проходящей мимо девушки еду из магазина. Растроганная поведением животного, она забрала его к себе домой.

Учительница начальных классов Таня Лизбет Сантос Кой Това заметила бездомного кота у одного из супермаркетов. Он смотрел на девушку с надеждой в глазах. Женщина погладила кота, и он проводил ее до самого магазина, зашел туда вместе с ней и провел до полок с кормом для домашних животных.

Необычный ролик, на котором была запечатлена встреча животного со своей будущей хозяйкой, был опубликован в Instagram и набрал более 10 тысяч «лайков». Женщина забрала кота к себе и назвала его Конехо.