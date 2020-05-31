Сначала взяли в заложники, теперь оказывают политическое давление: Как Триполи шантажирует Москву

История с похищением в Ливии двух российских социологов стала всерьез обсуждаться на Ближнем Востоке. Причем не только в социальных сетях, но и в крупных СМИ. Оно и понятно: история захватывающая, поднимает интерес арабского населения к ливийскому конфликту, а значит, и рейтинги. К тому же недавно по мотивам печально известных событий сняли полнометражный художественный фильм «Шугалей».

Учитывая бурную деятельность, которую развели в Триполи турки, вопросов к Правительству национального согласия (ПНС) и лично к премьер-министру Файезу Сарраджу накопилось более чем достаточно. И отмалчиваться там больше не могут.

Это маргиналов из ИГИЛ1 (организация запрещена в России) не волнует, что о них думают в мире, — фанатики уверены, что все, кроме них, «неверные», а значит, должны быть уничтожены. В ПНС же стараются казаться частью мирового сообщества. Недаром протурецкие «эксперты», рассуждая о правительстве Сарраджа, постоянно напоминают о том, что его «признали в ООН».

О том, насколько в ПНС дорожат имиджем, говорит и тот факт, что на ранних этапах переговоров с Россией в Триполи фактически умоляли не предавать инцидент с социологами огласке. Мол, мы ребят выпустим — вы только журналистов не натравливайте. И в Москве ждали, храня молчание.

СМИ подключились только тогда, когда выяснилось, что ливийцы солгали и россиян продолжат держать в заложниках.

Шугалей, история героя

Думаю, именно так следовало бы назвать вторую часть фильма, в которой Максим наконец освобождается и возвращается на родину.

Пока же известно только то, что он жив и скучает по близким. Об этом социолог сам написал на клочке бумаги, фото которого каким-то чудом попало в соцсети.

Тем временем, чтобы хоть как-то противостоять информационной лавине, обрушившейся на ПНС, ливийцы публикуют видеоролик под названием «Шугалей, история шпиона».

Трехминутный пропагандистский ролик ожидаемо начинается с кадров из фильма «Шугалей». Причем с того места, где Максим и его товарищ выпивают по стакану виски, — намеренный прием, чтобы заранее настроить религиозную публику против россиян.

Далее нам сообщают, что социологов арестовали за шпионаж. Мол, в течение длительного времени Шугалей отправлял в Москву секретные отчеты. Вот только вместо документов авторы ролика демонстрируют статью в The New York Times, также напичканную штампами и непроверенной информацией.

Интересно, что же помешало ливийцам обнародовать «шпионские донесения» русского лазутчика? Ведь в той же статье NYT говорится, что служба безопасности изъяла отчеты из его гостиничного номера.

Кроме того, даже если представить, что написанное в статье — правда, все равно не понятно, в чем конкретно состояла угроза национальной безопасности Ливии? В том, что социологи встречались с сыном Каддафи Сейф аль-Исламом? Или в том, что якобы предупреждали, что Хафтар не осилит войну с Триполи? Так а где крамола? Какой именно ущерб нанесли россияне своей работой?

Политический шантаж

Очевидно, что версию со шпионажем сварганили наспех. И я, если честно, удивлен, что она появилась только сейчас — спустя год после похищения Шугалея и Суэйфана. Все это время их обвиняли либо в попытке вмешаться в несуществующие выборы (хотя в стране нет даже конституции), либо в сотрудничестве с сыном Каддафи, который ни в чем не подозревается и не разыскивается.

Другими словами, россиян просто удерживают в заложниках. Даже выкуп требовали. Так, 29 мая 2019 года с Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) связался глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. И начал шантажировать: дескать, мы подумаем над освобождением социологов, но «Россия должна нам помочь». Под «помочь» имелось в виду изменить позицию относительно ливийского конфликта и встать на сторону ПНС. Это притом, что Россия официально поддерживает нейтралитет, а ФЗНЦ — общественная организация, которая никак не может влиять на позицию страны.

Итого

Примечательно, что во время разговора с представителем ФЗНЦ аль-Мишри не обвинял россиян в шпионаже. Речь шла лишь о встрече социологов с сыном Каддафи и «нарушении визового режима». На что ливийскому политику было прямо сказано: социологи делали свою работу, а Сейф аль-Ислам не преступник.

Тогда официальный представитель ПНС начал откровенно шантажировать представителя фонда похищенными россиянами.

После того, как запись разговора разошлась по социальным сетям и арабским СМИ, интересно послушать мнение протурецких «экспертов». Считают ли они подобный тон приемлемым для политика, которого «признают в ООН»?

1 Организация запрещена на территории РФ.