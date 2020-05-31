Политолог Марков объяснил неизбежность распада Украины

Москва, 31 мая. Директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил, почему распад Украины абсолютно неизбежен.

С его точки зрения, в этой стране власть захвачена иностранными спецслужбами, речь в первую очередь идет о США. Однако, как считает политолог, в определенный момент американцы бросят Украину, так как им будет не до этой страны.

Сергей Марков заявил, что локальная администрация Украины представляет собой типичную хунту, в которой не работает ни один приличный человек.

«Южный Вьетнам какое-то время тоже продолжал существовать под американским управлением. Точно так же продолжает существовать и необандеровский режим. Но потом южновьетнамская хунта рухнула, и обязательно рухнет необандеровская хунта на Украине», — подчеркнул Марков.

По словам эксперта, после небольшого расшатывания информационной блокады станет известно о преступлениях против человечности, которые были совершены действующей властью. Их будет ждать свой Нюрнбергский трибунал, подытожил Сергей Марков.

Польский политолог Якуб Корейба ранее заявил, что Украина сейчас полностью «принадлежит» Польше, которая не несет ответственности за это государство. По его словам, современное состояние украинской государственности очень выгодно для поляков. Эксперт назвал его агонизирующимся и бедным. Местные элиты не намерены восстанавливать Речь Посполитую или принимать участие в разделе Украины с Россией, считает Якуб Корейба.