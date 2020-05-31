Оговорка Трампа о «величайшем оружии» намекнула на военное назначение SpaceX

Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX по заказу NASA, стартовал в субботу к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкен на борту. Их старт стал первым пилотируемым запуском США после десятилетнего промежутка, когда Штаты были вынуждены использовать российские корабли.

Запуск вызвал целую волну эмоций в самих США, связанных как с возвращением Америки в космос, так и с надеждами на грандиозные планы Илона Маска, — вплоть до пилотируемых полетов на Луну и Марс. В России же полет Crew Dragon получил смешанные оценки.

Почему так произошло? Разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

«Дракон на стероидах»

США утратили возможность запуска своих астронавтов в космос еще в 2011 году, после окончания полетов в рамках программы Space Shuttle. Произошло это по двум причинам.

Во-первых, космические челноки экономически не оправдали своей заявленной многоразовости: каждый их запуск обходился бюджету США более чем в 1,2 млрд долларов, и как-то уменьшить эти расходы без значительного увеличения числа пусков было нереально.

Во-вторых, катастрофа шаттла «Колумбия» в феврале 2003 года показала всю уязвимость достаточно старых, разработанных и построенных еще в 1970-х годах челноков. При этом модернизация, которую прошли оставшиеся шаттлы, была лишь «заплаткой», и повторение катастрофы было лишь вопросом времени. Если бы очередной кусок льда пробил теплоизолирующую плитку челнока на старте, астронавты оказались бы пленниками орбиты, так как не смогли бы починить шаттл самостоятельно.

После 2011 года корабли Space Shuttle заняли свои места в музеях, а США перешли к использованию российских космических кораблей «Союз» для доступа на МКС. При этом остановка полетов челноков поставила под удар снабжение международной станции — большая его часть легла на «плечи» российских «Союзов» и «Прогрессов». Кстати, именно из-за потребности срочно организовать собственное снабжение МКС в США был разработан беспилотный корабль снабжения Dragon, который стал «дедушкой» нынешнего пилотируемого Crew Dragon.

Свой первый полет к станции корабль снабжения Dragon совершил еще в 2012 году. Конечно, это был совсем другой аппарат, более простой и ограниченный в возможностях. Он даже не мог стыковаться самостоятельно, и экипаж станции был вынужден использовать специальный манипулятор. Но многие узлы из того беспилотного Dragon унаследованы нынешним пилотируемым аппаратом, в частности компоновка и даже габаритные размеры.

За прошедшие восемь лет конструкция Crew Dragon была в значительной мере доработана по сравнению с изначальным вариантом грузового корабля. Среди прочего, на пилотируемую версию установили систему аварийного спасения экипажа (САС). Она, к слову, в значительной мере отличается от традиционных, внешних систем спасения, основанных на сбрасываемых пороховых ускорителях, поскольку использует собственные двигатели корабля. С этой системой были связаны последние опасения в вопросах безопасности: в апреле прошлого года САС внезапно взорвалась на испытательном стенде, разрушив капсулу Crew Dragon.

В итоге надежность новой системы САС пришлось проверять в испытательном полете. В этом январе ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с массо-габаритным макетом Crew Dragon, который был принудительно «спасен» с помощью САС, отработавшей на этот раз штатно. Все это в значительной мере затянуло выход Crew Dragon на финишную прямую. Изначально первый пилотируемый полет к МКС был запланирован на 2017 год, но в последние три года Crew Dragon несколько раз проваливал критические тесты, после чего инженеры SpaceX были вынуждены проводить болезненные переделки и длительные доводки новых систем.

Кроме САС в Crew Dragon внесено множество других изменений, отличающих его от грузовой версии. У него другой стыковочный адаптер и собственная система автоматического сближения с МКС, которая позволит не ожидать помощи от манипулятора станции, а стыковаться с ней самостоятельно. Для лучшего обзора в обитаемом отсеке установлены четыре больших иллюминатора, а служебный, негерметичный отсек увеличен в объеме и снабжен более мощными солнечными батареями. Переработана и абляционная защита, которая должна обеспечить безопасность астронавтов в момент входа в плотные слои атмосферы.

Однако в целом нынешний Crew Dragon — это все тот же старый «Дракон», пусть и «на стероидах».

Оговорка Трампа

В Соединенных Штатах реакция на нынешний старт один в один повторила ту истерию, которая сопровождала запуск челнока «Колумбия» 12 апреля 1981 года.

Напомним, тогда у Штатов случился шестилетний провал в пилотируемых программах: последний «Аполлон» был запущен еще в 1975 году, в рамках советско-американского полета по программе «Союз—Аполлон». С челноками тоже связывали триумфальное возвращение США в космос — правда, через двадцать лет случилось то, о чем мы рассказали в первой части статьи.

Нынешний запуск Crew Dragon тоже сопровождался громкими словесами. Глава SpaceX заявил, например, что этот старт — «первый шаг на пути к превращению человечества в мультипланетный вид». Как это соотносится с тем, что за день до запуска SpaceX эффектно взорвала очередной «марсианский» корабль Starship SN4 во время огневых испытаний, — вопрос открытый.

Впрочем, Маск постарался немного снизить «накал триумфа» в своем выступлении, подчеркнув, что «объявлять победу» пока рано. По его словам, теперь перед SpaceX стоит не менее сложная и важная задача — безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы полеты Crew Dragon повторялись вновь и вновь.

А вот президента Дональда Трампа, который лично наблюдал за запуском Crew Dragon на мысе Канаверал, а затем выступил перед журналистами с пресс-конференцией, понесло.

«Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории. Я уже видел разработки, даже я не могу поверить в это», — заявил американский лидер.

Подробностей Трамп не привел, а то, что известно нам, — это уже четыре провала на испытаниях Starship.

Впрочем, городить нечто невообразимое Трампу уже не впервой. В середине мая хозяин Белого дома заявлял, что Соединенные Штаты разрабатывают «супер-ракету», которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие ракеты. Трамп тогда не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь, а эксперты по ракетному вооружению обоснованно усомнились в возможности Штатов совершить столь радикальный прорыв в ракетостроении.

Впрочем, если президент США не заврался, а действительно вместе с упоминанием SpaceX употребил слово «вооружения» или «оружие» (weapons), то это вдвойне интересно. Дело в том, что новую систему связи Starlink от SpaceX уже не раз подозревали на предмет «военной начинки», а сотрудничество компании Маска с Пентагоном стало чуть ли не основным источником ее доходов...

Скорее всего, столь бравурные заявления, сопровождающие старт Crew Dragon, можно объяснить простой психологической компенсацией. Америке было предельно некомфортно целое десятилетие стоять «в очереди» на запуски на российских «Союзах».

Действительно, трудно объяснить и себе, и своим налогоплательщикам, каким образом «страна-бензоколонка с разорванной в клочья экономикой», как часто преподносят Россию в американских СМИ, может спокойно запускать своих космонавтов на орбиту без каких-либо проблем. Тогда как у «технологического лидера всего прогрессивного мира» пилотируемых кораблей нет вовсе, а новые разработки годами преследуют неустранимые «болезни роста».

Сухой остаток

Итак, запуск Crew Dragon стал 165-м американским пилотируемым запуском с начала полетов Штатов в космос. Теперь у них снова появилась надежда оторваться от России по числу космических стартов с людьми на борту: наша страна к настоящему времени имеет 150 пилотируемых полетов в истории.

Однако российские возможности по освоению космоса никак не уменьшатся в связи со стартом новой программы американцев. И она никак не повлияет на космическую программу Китая, который запускает в космос своих тайконавтов на модифицированной версии российского корабля «Союз» и успел совершить уже шесть пилотируемых полетов.

Достаточно показательна реакция на запуск Crew Dragon и в мире: она оказалась предельно сдержанной, хотя и доброжелательной. Редкие исключения, вроде украинской истерии, повторяющей ликование в самих США, тоже о многом говорят. Понятно, что Украине, растерявшей свой космический потенциал, надо иметь хоть какие-то «космические перемоги», на роль которых по идеологическим причинам никак не подходят российские успехи в космосе. Вот и приходится «импортировать» радость от запуска Crew Dragon, попутно веря, будто США «выкинут» Россию из космических исследований.

Единственной потерей России станет разве что утрата части дополнительных средств в бюджете Роскосмоса, который получал от США плату за доставку астронавтов на МКС. Впрочем, «посадочные места» в Crew Dragon и «Союзах» будут, скорее всего, перераспределены в рамках взаимного трансфера — в той же логике, в какой доставка американских грузов на «Прогрессах» сочетается с собственными запусками США грузовых кораблей Dragon.

Резюмируя, можно сказать, что Америка вернула себе ту возможность, которую Россия не теряла ни на год за последние сорок лет, — доставлять людей на околоземную орбиту. У Штатов появился собственный «космический извозчик», который в перспективе позволит им не зависеть от России.

Crew Dragon осталось доказать, что он способен успешно возвращать астронавтов на Землю после их миссии на МКС. Полная программа испытаний на станции, по мнению NASA, займет у Херли и Бенкена от 30 до 90 суток. Они должны будут провести комплекс операций с Crew Dragon, включая его наружный визуальный осмотр на предмет полученных на старте повреждений.

Так что запасемся терпением — путь «Дракона» на Землю, если все пойдет штатно, окажется отнюдь не быстрым.