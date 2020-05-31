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На карантине. Юрий Смекалов. ФАН-ТВ

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В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Российский артист балета и солист Мариинского театра Юрий Смекалов, несмотря на самоизоляцию, продолжает трудиться. Правда, в стенах своей студии.

Хореограф создал творческое объединение MAD Company. Эта независимая площадка объединяет хореографов, танцовщиков, музыкантов и художников, чтобы развивать танцевальное искусство в России и за рубежом.

В переоборудованной в репетиционный зал гостиной Юрий создает новые проекты, чтобы радовать зрителей.

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