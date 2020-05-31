Кедми назвал главную причину незнания американцами событий Второй мировой войны

Москва, 31 мая. Россияне в отличие от американцев изучают историю не по фильмам, а по книгам, поэтому они лучше осведомлены о событиях Второй мировой войны, считает израильский политолог Яков Кедми.

Он отметил, что ключевую роль играет историческая память людей, поскольку в России и ведущих европейских странах нет семей, которых бы не коснулась эта страшная война. Для американцев, по мнению эксперта, Вторая мировая война была конфликтом на другом конце Земли, который не имеет к ним прямого отношения.

«Мне не надо было учить историю Второй мировой войны. Потому что меня назвали в честь моего деда, погибшего там. Это с детства у меня было. Я не воспитывался на фильмах. В Европе и СССР воспитываются по книгам, а не по фильмам, по рассказам родителей», — назвал Кедми в эфире Iton TV одну из главных причин незнания американцами истории Второй мировой войны.

Военно-политический аналитик также призвал не обижаться на США за их незнание и непонимание истории. Он объяснил, что восприятие среднестатистического американца не выходит за пределы городка в штате его проживания.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания победили нацизм. При этом глава Белого дома не упомянул советских солдат, которые выиграли войну.

Израиль неоднократно заявлял о принципиальной важности сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в дело освобождения Европы и разгром нацизма.