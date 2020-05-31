Трехлетняя дочь звезды американского Instagram умерла от рака

Калифорния, 31 мая. Трехлетняя дочь американской звезды соцсети Instagram Эшли Сток умерла от редкой формы рака мозга.

35-летняя женщина, которая активно ведет социальные сети, месяц назад заметила, что ее малышка начала плохо двигаться. Эшли Сток приняла решение обратиться к врачам, и трехлетнюю девочку доставили в Детскую больницу Лос-Анджелеса. В середине апреля блогер рассказала своим подписчикам, что у дочки диагностировали страшное заболевание — диффузную глиому ствола головного мозга. Врачи также сообщили страшную новость — выживаемость при этой болезни составляет ноль процентов.

«Мы разбиты. Сломаны. Выпотрошены. Каким-то образом у меня еще получается плакать, и уродливые слезы стали моим единственным освобождением», — написала тогда Эшли.

Трехлетняя девочка скончалась 27 мая, спустя шесть недель после постановки диагноза. У нее остались два старший брата, одному десять лет, а другому — семь. Недавно Эшли Сток опубликовала в своем профиле в Instagram снимок, на котором старшие братья лежат и смотрят, как спит их сестра.

В прошлом году в США произошла трогательная история воссоединения семьи. Американка Тина Бехарано нашла ребенка, которого считала умершим при рождении. Женщина родила первенца, когда ей было 17 лет. Она назвала девочку Кристин, однако больше так и не увидела малышку — мать Тины Бехарано убедила ее, что ребенок скончался через 15 минут после рождения.

Через несколько месяцев после трагедии американка вышла замуж. У пары родились пять детей. В 2018 году женщина получила электронное письмо от незнакомого человека. Он сообщил, что сделал тест ДНК, по результатам которого Бехарано оказалась его матерью. Выяснилось, что ребенок не умер после появления на свет, к тому же, первенцем была не дочь, а сын. Сейчас ему уже около 30 лет.