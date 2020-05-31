Синоптики спрогнозировали существенное похолодание со 2 июня в РФ

Москва, 31 мая. Понижение температурного фона на 5–6 градусов прогнозируется со вторника в европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что существенное похолодание произойдет повсеместно на европейской территории страны. Он отметил, что исключением станет юго-восточная часть данной территории. Так, тепло на следующей неделе сохранится в Астраханской и Волгоградской областях, Республике Калмыкия и Ставропольском крае. Там столбики термометров будут фиксировать до плюс 31 градуса, передает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что в общем первый месяц лета будет вполне благоприятным. В большинстве регионов страны прогнозируется температура в пределах климатической нормы или немного выше.

Метеоролог отметил, что 1 июня температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов. Столбики термометров будут фиксировать такие показатели до среды. В среду температура может повыситься до плюс 19 градусов, передает «Ридус».