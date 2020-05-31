Рыбак подорвался у линии соприкосновения в ЛНР

Луганск, 31 мая. Рыбак подорвался на неустановленном взрывном устройстве у линии соприкосновения в ЛНР, сообщили в МЧС республики.

Мужчина 1973 года рождения подорвался в районе подконтрольного ЛНР поселка Калиново у линии соприкосновения во время рыбалки.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Луганской Народной Республики, рыбаку оторвало правую ногу, его госпитализировали.

«Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Центральную городскую многопрофильную больницу города Стаханов», — говорится в сообщении.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.

Урегулировать внутриукраинский кризис пытаются на многих международных площадках, в том числе в Минске.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Генеральный штаб ВСУ временно отстранил от службы и лишил допуска к гостайне командира батальона и двух ротных офицеров в 24-й механизированной бригаде. Ранее СБУ выявила факты пересылки через мессенджер фотографий рабочих карт с расположением передовых позиций украинской армии в Донбассе.