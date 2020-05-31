Маск после запуска Crew Dragon вспомнил о шутке Рогозина про батут

Москва, 31 мая. Глава американской компании SpaceX Илон Маск напомнил о шутке директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина про батут, прозвучавшей в 2014 году.

В минувшую субботу ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Планируется, что сегодня состоится состыковка судна с Международной космической станцией (МКС).

После первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon Илон Маск вспомнил о шутке Дмитрия Рогозина, который на посту вице-премьера в 2014 году прокомментировал американские санкции против российской космической отрасли, предложив американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

«Батут работает», — сказал Маск на пресс-конференции, которая была посвящена успешному запуску Crew Dragon.

Затем глава SpaceX переглянулся с директором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймсом Брайденстайном и пояснил, что «это внутренняя шутка».

Илон Маск также отметил, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon. По его словам, запуск корабля найдет отклик у тех, кто является «исследователем в душе». Глава SpaceX признался, что его захлестывают эмоции, и что теперь перед компанией стоит цель безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это «повторялось вновь и вновь».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в свою очередь призвал не переоценивать важность запуска к МКС американского корабля Crew Dragon. Сенатор напомнил, что «это полет на МКС, это не Марс. А полет на Марс является задачей совершенно другого уровня, «от которого он еще бесконечно далек», пояснил свою позицию Пушков.