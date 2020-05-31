Минздрав одобрил первый российский препарат против COVID-19. ФАН-ТВ

Минздрав одобрил первый препарат против COVID-19 Минздрав одобрил первый российский препарат «Авифавир» против COVID-19. Он не выйдет в свободную продажу, применять его будут только под контролем медиков. Поставки в больницы могут начаться уже 11 июня. В Российском Фонде Прямых Инвестиций уточняют, что при применении «Авифавира» период лечения участников клинических испытаний сократился с девяти до четырех дней. Сейчас произведено 18 тысяч упаковок препарата. Технологические мощности позволяют производить 60 тыс. упаковок в месяц. По итогам первого этапа клинических исследований продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Это первый российский препарат на основе «Фавипиравира», который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Протесты в Нью-Йорке перерастают в беспорядки Протесты в Нью-Йорке перерастают в беспорядки. Власти Лос-Анджелеса вводили комендантский час, он действовал до пяти утра 31 мая. По словам мэра города, данные меры были приняты для «повышения безопасности демонстрантов, правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса». Правоохранительные органы в Лос-Анджелесе используют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов. Известно, что среди полицейских есть пострадавшие. 30 мая в калифорнийском городе Окленд был смертельно ранен сотрудник федеральной службы охраны США. Напомним, массовые протесты в США начались в штате Миннесота, где был убит афроамериканец Джордж Флойд. В Сети распространился видеоролик, на котором полицейский прижал шею темнокожего мужчины коленом к земле. Флойд утверждал, что задыхается и просил о помощи, однако полицейские его проигнорировали. В итоге мужчина потерял сознание и скончался в реанимации. Волна протестов возмущенной общественности захлестнула и другие штаты Америки.

Дональд Трамп хочет перенести саммит G7 до сентября Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перенести саммит G7 до сентября и пригласить на него еще четыре государства, в том числе Россию. Ранее американский президент заявлял, что «большая семерка» не является в должной мере представителем того, что сейчас происходит в мире. Он подчеркнул, что это «очень устаревшая группа стран». В свою очередь директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара отмечала, что саммит расширенной группы государств позволит обсудить вопросы, связанные с Китаем. Недавно Дональд Трамп писал в Twitter, что хочет провести очередной саммит G7 в очном формате, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Изначально планировалось, что встреча пройдет 10-12 июня. Позже в Белом доме сообщали, что саммит состоится до конца июня.