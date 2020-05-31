Три человека погибли в страшном ДТП в Красноярском крае, ФАН публикует фото

Красноярск, 31 мая. Три человека погибли в автомобильной аварии в поселке Памяти 13 Борцов в Красноярском крае. Федеральное агентство новостей публикует фото с места происшествия.

ДТП в Емельяновском районе произошло рано утром в воскресенье.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 съехал с дороги с последующим опрокидыванием и влетел на стоящий на обочине магазин.

В автомобиле находились восемь человек, трое пассажиров погибли (две женщины и мужчина), передает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Еще пять человек пострадали, их госпитализировали.

В настоящее время водитель проходит освидетельствование. Правоохранительные органы установили, что у мужчины не было прав на управление машины.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.