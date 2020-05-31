Трамп заявил о скором появлении «величайшего вооружения» у США

Вашингтон, 31 мая. В ближайшем времени у США появятся «величайшие вооружения» в истории, заявил американский президент Дональд Трамп после запуска к Международной космической станции (МКС) корабля Илона Маска Crew Dragon.

«Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории», — заявил Трамп.

Как уверяет президент США, он уже ознакомился с разработками и «даже не может поверить в это». Однако при этом он не дал никаких подробностей.

Напомним, что 30 мая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На сегодня запланирована стыковка судна с МКС. Дональд Трамп, в свою очередь, поздравил Илона Маска с успешным запуском SpaceX. Американский президент назвал это событие «триумфальным возвращением к звездам».

В середине мая Трамп заявлял, что Соединенные Штаты занимаются созданием «супер-пупер» ракеты, которая в 17 раз быстрее тех, что имеются на данный момент. Он подчеркнул, что будущее за космической сферой — как с точки зрения обороны, так и с точки зрения нападения».

До этого Пентагон сообщал об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Как отметили в Минобороны США, новая ракета развивает скорость, превышающую в пять раз скорость звука.