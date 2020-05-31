Найдена секретная страница принца Гарри в Facebook

Москва, 31 мая. Британский принц Гарри несколько лет вел секретную страницу в социальной сети Facebook. По данным Daily Mirror, член королевской семьи был зарегистрирован в соцсети под псевдонимом Спайк Уэллс.

По информации издания, прозвище Спайк (Spike) связано с его прической и пошло от его семьи и друзей. С английского языка это слово переводится как «шип».

Страницу Гарри нашли по фотографиям с его бывшей возлюбленной Челси Дэви, с которой он встречался с 2004 до 2009 год, и многочисленным аккаунтам светских львиц в его друзьях.

В профиле было указано, что молодой человек родился в городе Маун в Ботсване. В эту местность Гарри и Челси ездили в 2007 году, а впоследствии внук Елизаветы II отправился туда вместе со своей супругой Меган Маркл, чтобы провести первый романтический отпуск. Принц также заполнил графу «Интересы», указав, что отдает предпочтение «всем видам спорта».

Отмечается, что страница была удалена несколько лет назад.

Бывший глава королевской охраны Скотленд-Ярда Дэй Дэвис утверждает, что наличие профилей членов королевской семьи в социальных сетях может нанести угрозу безопасности.

В прессу просочилась информация, что принц Гарри встречается с американской актрисой и моделью Меган Маркл с 2016 года. В мае 2018 года пара поженилась, а через год у супругов родился первенец. Весной этого года Гарри и Меган перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество, оставив за собой право называться герцогом и герцогиней Сассекскими.