Львов, 31 мая. Все храмы УПЦ Московского Патриархата должны быть закрыты, а их священники — репрессированы и депортированы в Россию. С таким заявлением выступил украинский журналист-русофоб Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала.

«Московская самопровозглашенная секта Кирилла Гундяева должна быть внесена в список вражеских организаций, деятельность которых запрещена на Украине», — заявил одиозный журналист.

По его словам, каждый священнослужитель Московского Патриархата должен быть вызван в СБУ и осведомлен о том, что, если он будет продолжать практиковать православное богослужение и нести Русский мир, то его будут ждать репрессии и депортация с Украины.

«Я думаю, в России много Лавр, где найдется место для небритых монахов», — заявил Остап Дроздов.

Также Дроздов заявлял, что киевским властям необходимо осуществить тотальную блокаду Крыма и Донбасса, чтобы полностью уничтожить население этих регионов. По его словам, любые отношения с этими территориями являются «финансированием терроризма».

До этого львовский журналист в эфире своего интернет-канала оскорбил народ Украины, назвав его «паскудным». Как утверждает Дроздов, украинцы «испорчены технологиями Кремля». Он пожаловался на то, что его сограждане не стремятся к строительству «своего национального пространства».