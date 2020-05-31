Сябитова объяснила, от каких мужчин стоит сразу же уходить

Москва, 31 мая. Самая известная сваха России Роза Сябитова в своем Instagram-аккаунте дала совет, который поможет женщине разобраться в отношениях, и рассказала, как понять, что мужчина никогда не возьмет свою спутницу в жены.
Одна из ведущих программы «Давай поженимся» отметила, что во время первых свиданий женщина может получать предупредительные сигналы. Однако многие либо не знают о них, либо игнорируют их.
«Если мужчина говорит, что мне с тобой хорошо, но я не готов к серьезным отношениям, он подразумевает, что никогда на вас не женится», — отметила теледива.
Она подчеркнула, что мужчина практически сразу понимает его эта женщина или нет, и если таких ощущений у него не возникло мгновенно, то после двух-трех свиданий оно уже и не появится.
Сябитова призвала женщин не тратить свое драгоценное время и уходить из отношений, которые станут никому не нужными.
Теледива, говоря о своей житейской мудрости, сообщила, что интересную закономерность знакомств и романтических отношений вывела, опираясь на авторскую статистику и наблюдения длиной в 25 лет.
Работая 25 лет свахой, я могу с полной ответственностью утверждать, что знакомство мужчины и женщины должно проходить в чётком соответствии с ожиданиями сторон. Информация, на которую я опираюсь в своих выводах, построена на авторской статистике, которая и вывела весьма интересные закономерности любовных знакомств. Как показывают наблюдения, женщина изначально может получать предупредительные тревожные сигналы со стороны мужчины. Но чаще всего она либо о них не знает, либо игнорирует. Например, если мужчина говорит, что мне с тобой хорошо, но я не готов к серьезным отношениям, он подразумевает, что никогда на вас не женится. Главный постулат, и примите его как данность: Увидев женщину и познакомившись с нею, мужчина понимает практически мгновенно, будет ли это ЕГО ЖЕНЩИНА. Если ощущение не возникло после двух-трёх свиданий, оно не придёт НИКОГДА. Не тратьте своё драгоценное время, и «усыпите» никому не нужные отношения ещё на ранней стадии! А какие тревожные сигналы при знакомстве знаете вы? Для тех кому нужна помощь в этом вопросе рекомендую записаться на мою консультацию http://syabitovaroza.ru/ #сябитовароза #сябитоваксения #советысябитовой #тревожныемужскиесигналы #отношениясмужчиной