Сябитова объяснила, от каких мужчин стоит сразу же уходить

Москва, 31 мая. Самая известная сваха России Роза Сябитова в своем Instagram-аккаунте дала совет, который поможет женщине разобраться в отношениях, и рассказала, как понять, что мужчина никогда не возьмет свою спутницу в жены.

Одна из ведущих программы «Давай поженимся» отметила, что во время первых свиданий женщина может получать предупредительные сигналы. Однако многие либо не знают о них, либо игнорируют их.

«Если мужчина говорит, что мне с тобой хорошо, но я не готов к серьезным отношениям, он подразумевает, что никогда на вас не женится», — отметила теледива.

Она подчеркнула, что мужчина практически сразу понимает его эта женщина или нет, и если таких ощущений у него не возникло мгновенно, то после двух-трех свиданий оно уже и не появится.

Сябитова призвала женщин не тратить свое драгоценное время и уходить из отношений, которые станут никому не нужными.

Теледива, говоря о своей житейской мудрости, сообщила, что интересную закономерность знакомств и романтических отношений вывела, опираясь на авторскую статистику и наблюдения длиной в 25 лет.