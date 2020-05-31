В Госдуме рассказали, когда в России могут ввести полный запрет на курение

31 мая в России отмечается Всемирный день без табака. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о мерах, предпринимаемых законодателями для снижения потребления табака в нашей стране.

Блеф табачников

— Николай Васильевич, какая законодательная работа по ограничению потребления табака в России была проведена Государственной думой за последнее время?

— Наш федеральный закон №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был большим шагом вперед в совершенствовании нормативно-правового регулирования по ограничению потребления табака в нашей стране. Сейчас мы продолжаем его совершенствовать. Ведь со времени принятия закона (февраль 2013 года. — Прим. ФАН) в нашей стране распространились электронные сигареты и иные средства доставки табака, рынок заполнен множеством никотиносодержащей продукции. Помните шумиху вокруг снюсов и всякого рода никотиносодержащей продукции? Жевательный табак и снюс действительно очень опасны: мы получаем информацию о том, что среди детей, которые их употребляли, были случаи отравления и психозов. Содержание никотина в снюсах превышало предельно допустимое для взрослого количество в несколько раз. Психиатры били тревогу, что у детей возникали психические нарушения.

— Почему электронные сигареты и снюсы стали так популярны?

— Табачные лоббисты завоевывают рынок разными способами. Сейчас была запущена псевдонаучная концепция, согласно которой использование электронных сигарет как средств, которые якобы помогают избавиться от никотиновой зависимости, оправдано. На самом деле это полный блеф. Это не так. Помимо того, что все равно идет потребление никотина и формируется зависимость, электронные сигареты повреждают органы дыхания за счет ароматизаторов и прочих химических веществ.

Кальяны, вейпы, снюсы

— Как на это отреагировали депутаты?

— Нами было принято компромиссное решение о создании рабочей группы. В ее рамках парламентарии занимались совершенствованием антитабачного законодательства. В первом чтении был принят законопроект сенатора Валерия Рязанского, его соавторами выступили около 80 парламентариев. Технически это поправки к 15 ФЗ, но по своему содержанию это, по существу, новый закон. На него появились развернутые отзывы, мы стали готовить поправки ко второму чтению. В нашем комитете на этой неделе прошло заседание в режиме онлайн с представителями Минпромторга, Минздрава, МВД, всех заинтересованных ведомств. Мы обсуждали в том числе решение правового управления Госдумы, где к нашему закону имелись некоторые замечания. Сейчас идет шлифовка этих поправок.

— Каковы основные тезисы нового законопроекта?

— Все просто. Системы нагрева табака, электронные средства доставки никотина, кальяны, вейпы и снюсы приравниваются к сигаретам. Мы же не можем издать отдельный закон на каждую прихоть. Сегодня это снюсы, завтра электронные сигареты, послезавтра еще что-то. Наша задача — создать систему общего правового регулирования, в основе которой лежали бы те же критерии, которыми мы регулируем табак. Надо запретить никотиносодержащие средства для продажи их подросткам. И в целом нужно исходить из позиций охраны здоровья граждан. При этом известны препараты, которые используются для избавления от никотиновой зависимости, тот же никоретте. В случае, когда препарат зарегистрирован как лекарственный, он может продаваться в аптеках. Все остальное не должно продаваться в магазинах несовершеннолетним.

Культ здоровья

— Антитабачный федеральный закон действует уже семь лет. Как бы вы оценили его эффективность?

— Закон принес необходимые результаты. Мы видим, что количество потребителей табака в России снижается. Полагаю, нам нужно проводить более выверенную информационную политику, широко информировать граждан о возможности ответственного отношения к собственному здоровью. Особенно это касается молодежи. Общее количество курящей молодежи сокращается, но в основном за счет парней, а среди девочек сохраняется высокий уровень потребления табака. Это вызывает тревогу. Ведь курение для девочек — это риск выкидыша, так как никотин — это яд для эндотелия.

— Рассматриваете ли вы в ходе заседаний возможность повышения акцизов на табак?

— Да, конечно. И это правильная мера, я ее поддерживаю. Один из путей решения проблемы табакокурения — повышение акцизов и жесткая борьба с контрафактом. Здесь государство должно занимать крайне жесткую позицию.

— Министерство здравоохранения предложило обязать производителей сигарет использовать самозатухающую бумагу для предупреждения пожаров. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Думаю, в этом есть резон. Мы подробно ознакомимся с предложением Минздрава и дадим ему оценку. Такие меры действительно помогут уменьшить случаи пожара из-за курения в постели. А это, как вы знаете, завязано на пьянстве. Есть понятие перекрестной зависимости: если у человека имеется зависимость от табака, то после двух-трех рюмок алкоголя у него потребность в табаке перехлестывает, ему нужно пойти покурить. Опьянение сильно усиливает влечение к табаку. Все это — болезни-зависимости: одни и те же зоны мозга вовлечены в патологический процесс.

До полного запрета далеко

— Когда станет возможным ввести в России полный запрет на употребление табака? Готовы ли власти на этот шаг?

— Это преждевременно. Пока нужно бороться за снижение спроса. И разбираться, что мы в обществе должны сделать такого, чтобы сигареты вообще никто не покупал. Чтобы те бизнесмены, которые делают ставку на продажу сигарет, понимали: это ушло в историю, табак никому не нужен! Среди молодежи мы должны формировать настоящий культ здоровья. А запретить табак сразу, на этапе, когда значительная часть населения России его потребляет, — к этому мы пока, к сожалению, не готовы.

— Ужесточение борьбы с курением вызвало естественное неприятие со стороны курильщиков. Не опасаетесь ли вы, что новые шаги по борьбе с никотиновой зависимостью приведут к еще большему их отторжению со стороны значительной части общества?

— У меня как у врача есть своя стойкая позиция: должна быть последовательная разумная политика, направленная на снижение в первую очередь спроса табака. Люди должны понимать, что здоровье — это ценность, что его нужно беречь и укреплять.

По данным Росстата за 2018 год, ежедневно в России курят 22,5% граждан. Самыми заядлыми курильщиками оказались 40–50-летние: в этой возрастной группе пагубной привычке подвержены 32,5% россиян.