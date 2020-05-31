Нарколог объяснил, что мешает человеку бросить курить

Москва, 31 мая. Чтобы бросить курить, необходимо менять образ мышления и поведения, а также поведенческие стереотипы, заявил глава Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Специалист подчеркивает, что главный фактор, влияющий на зависимость от курения — социально-психологический.

«Поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно. Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить», — объясняет Олег Зыков.

Он говорит, что необходимо проанализировать, как манера курения связана с поведением курильщика. Например, срабатывает ли у него желание «закурить в компании» и т. д.

«Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять», — говорит специалист.

По его словам, если человек не способен найти в себе стимулы, он все равно будет искать отговорки, даже при сильном желании распрощаться с вредной привычкой. Зыков подчеркнул, что данный подход касается не только курения, но и всех форм зависимого поведения.

Напомним, что 31 мая отмечается Всемирный день отказа от курения.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич выступил с инициативой добавить в программу госгарантий лечение пациентов с никотиновой зависимостью. Он заявил, что поликлиники, работающие на профилактику заболеваний, должны обращать внимание и на людей, страдающих от никотиновой зависимости.