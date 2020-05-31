В России назвали самые частые осложнения от коронавируса

Москва, 31 мая. Президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор МГМУ имени Сеченова Андрей Демин назвал самые частые осложнения от коронавируса.

Эксперт сослался на статистику госпитализированных в китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка заболевания. По словам Демина, чаще всего наблюдаются сепсис (42%), дыхательная и сердечная недостаточности (36% и 12% соответственно), нарушение свертываемости крови (7%).

Кроме того, у пациентов с COVID-19 случаются нарушения работы желудочно-кишечного тракта, мозга, кровеносных сосудов, почек, печени, периферической нервной системы, микроциркуляции. Отмечались кожные проявления.

Профессор добавил, что в ряде случаев у зараженных изменялись функции печени, почек, иммунной системы и других органов и систем организма даже при отсутствии клинических проявлений коронавируса.

Демин подчеркнул, что статистика отдаленных осложнений в настоящее время еще не изучена. Однако последствий инфекции много, и перед медицинским сообществом стоит задача по разработке системы медицинской реабилитации перенесших это заболевание людей.

Ранее Министерством здравоохранения РФ был одобрен первый в России противокоронавирусный препарат «Авифавир» (группировочное или химическое наименование «Фавипиравир»), сообщает газета «Известия». Клинические испытания препарата стартовали в конце апреля. Согласно последним данным, «Фавипиравир» показал самые лучшие результаты по сравнению с другими лекарствами, которые тестировались в России и других странах.