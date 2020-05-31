Маск заявил о гордости для человечества от запуска Crew Dragon

Вашингтон, 31 мая. Человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon, заявил глава SpaceX Илон Маск во время брифинге после старта к Международной космической станции (МКС) созданного его компанией корабля с астронавтами NASA Дагом Херли и Бобом Бенкеном на борту.

«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением», — сказал Илон Маск.

По его словам, запуск Crew Dragon найдет отклик у тех, кто является «исследователем в душе». Он сказал, что его захлестывают эмоции, и что теперь перед SpaceX стоит цель безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это «повторялось вновь и вновь».

Маск заявил, что настроен оптимистично насчет полета вокруг Луны.

«Мне бы хотелось, чтобы он состоялся через два года, но на деле это может произойти и через четыре года», — отметил глава SpaceX.

Он говорит, что это первый шаг для человечества на пути к Марсу. Он выразил уверенность, что людям удастся достичь уровня межпланетной цивилизации, а также подчеркнул, что это потребует колоссальных усилий в области инноваций и технологий.

«Если доступ на околоземную орбиту станет обычным делом, то тысячи, а возможно, и миллионы людей смогут отправиться на другие планеты. И после того, что произошло сегодня, это становится все более реальной возможностью», — заявил предприниматель.

Напомним, что старт Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся со второй попытки. Изначально он планировался 27 мая, однако был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Этот запуск — первый за 9 лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. С 2011 года астронавты США доставлялись на МКС российскими «Союзами».