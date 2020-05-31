Пушков призвал не преувеличивать важность запуска корабля Маска

Москва, 31 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал не переоценивать важность запуска к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon, разработанного компанией Илона Маска SpaceX.

Напомним, что 30 мая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На сегодня запланирована стыковка судна с МКС.

«Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это — полет на МКС, это не Марс. Полет на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он еще бесконечно далек», — пишет Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Илона Маска с успешным запуском корабля и назвал это событие «триумфальным возвращением к звездам».

SpaceX на данный момент разрабатывает транспортную систему, которая будет полностью состоять из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, а также на Луну и Марс.

По оценке Илона Маска, для колонизации Марса потребуется около 1 тыс. кораблей Starship, которые смогут построить на планете автономное поселение. Маск также предлагал создать условия для земной жизни на Марсе, проведя серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь посчитал эту задумку чудовищной и негуманной. По его мнению, это является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.