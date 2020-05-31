Молодую жену Петросяна раскритиковали за «старушечий» образ

Москва, 31 мая. Супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову раскритиковали за «старушечий» образ. Пользователям не понравилось фото, которым девушка поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

На снимке Брухунова стоит в миди-платье с белым кружевным воротничком и темным цветным принтом. Девушка надела большие солнцезащитные очки и старомодную шляпку. В руках она держит маленькую светлую сумочку.

Фото оценили не все подписчики. Некоторые комментаторы сочли наряд Брухуновой не достаточно стильным и даже старомодным.

«Боже, да зачем же вы себя так старите этими нарядами! Просто миссис Поппинс. Видимо, когда исполнится пятьдесят, все начнется наоборот», — отметила одна из подписчиц.

«Вы очень миленькая, обаятельная улыбка... Но, судя по гардеробу, свой стиль еще не нашли», — посетовала asya_nazranova.

«Вы такая молодая, зачем вам такой стиль? Мисс Марпел! Он вас старит», — natabarentseva1808.

Однако куда больше оказалось пользователей, которым понравился образ Брухуновой. Подписчики и подписчицы сравнивали супругу Петросяна с Мэри Поппинс и называли «тургеньевской девушкой». Немало комментариев были направлены в защиту Бурхуновой от несправедливой, по мнению пользователей, критики.

В прошлом году Евгений Петросян тайно женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая моложе юмориста более чем на 40 лет. Супруги в марте отдыхали в ОАЭ. После этой поездки появились слухи, что Петросян и Брухунова якобы успели завести ребенка. Ни юморист, ни его молодая жена не отреагировали на эти слухи.

Более 30 лет Петросян был женат на юмористке Елене Степаненко. Бывшие супруги до сих делят совместно нажитое имущество, которое, по оценкам экспертов, составляет миллиард рублей.