В России хотят лечить зависимость от курения за счет ОМС

Москва, 31 мая. Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич выступил с инициативой добавить в программу госгарантий лечение пациентов с никотиновой зависимостью.

Парламентарий подчеркивает, что принятые российским правительством меры показывают эффективность, и что число курильщиков в стране ежегодно снижается. По его мнению, поликлиники, работающие на профилактику заболеваний, должны взаимодействовать с людьми, страдающими от никотиновой зависимости.

«Во всем мире, в том числе и в РФ, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС», — заявил Менделевич.

Он говорит, что вместе с финансированием стоит внедрить и четкие критерии оценки эффективности деятельности медицинских учреждений, среди которых может быть количество заболеваний, вызванных курением.

Напомним, что Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 31 мая провозглашено Днем отказа от курения.

Ранее стало известно, что табачным компаниям предстоит замена обычной сигаретной бумаги на самозатухающую. Это позволит спасти десятки тысяч жизней и несущественно повлияет на стоимость пачки сигарет, средняя цена которой на данный момент составляет около 120 рублей. Министерство здравоохранения РФ уже подготовило коррективы в технический регламент Таможенного союза, где сказано о необходимости замены обычной сигаретной бумаги на самозатухающую.