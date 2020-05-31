В Киеве испугались реакции России из-за пролета бомбардировщиков США над Черным морем

Киев, 31 мая. Пролет стратегических бомбардировщиков ВВС США через воздушное пространство Украины в направлении Черного моря — очередной шаг к опасному обострению международной ситуации. Об этом заявил Георгий Крючков, бывший глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Мы видим, что ситуация нагнетается, идет к обострению. Каждый подобный шаг можно рассматривать в этом ключе. Надеюсь, что люди не сошли с ума, чтобы начинать большую войну. Но все это, все-таки, на грани», — говорит Крючков.

По его мнению, Украина рискует потерять еще больше территорий, провоцируя военный конфликт с Россией. Крючков не видит никаких шагов со стороны Киева по нормализации ситуации.

«В СМИ идет прямое подстрекательство — давайте, начинайте войну <...> Это такая вещь, которая может привести к утрате независимости и территориальной целостности Украины, ее развалу», — заявил экс-парламентарий.

Он убежден, что полеты бомбардировщиков США над территорией Украины вынудят Россию предпринимать ответные меры.

«Украине ничего хорошего это не принесет. Такого рода патрулирование – это хоть и мелкий эпизод, но, тем не менее, элемент эскалации. Оно создает дополнительное напряжение», — объясняет Крючков.

Экс-депутат говорит, что безопасность Украины такое решение точно не укрепит. Крючков подчеркнул, что это лишь сгенерирует дополнительные риски.

Напомним, что ранее ВВС США в Европе сообщили, что 29 мая два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer впервые в истории зашли в воздушное пространство Украины. В полете над страной их сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29. Они вошли на территорию Украины со стороны Польши и продолжили полет на юг через акваторию Черного моря, где их на сопровождение взяли российские Су-27П и Су-30СМ.