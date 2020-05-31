ФАН публикует видео из охваченного беспорядками Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 31 мая. Власти Лос-Анджелеса приняли решение ввести комендантский час из-за массовых беспорядков, возникших после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. О соответствующем решении властей сообщил мэр города Эрик Гарсетти. В распоряжении Федерального агентства новостей появилась видеозапись беспорядков в Лос-Анджелесе.

Согласно сообщению Гарсетти, комендантский час будет действовать с 20.00 30 мая до 05.00 31 мая. Данные меры приняты для «повышения безопасности демонстрантов, правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса».

Согласно сообщениям телеканала ABC, правоохранительные органы в Лос-Анджелесе используют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов. Известно, что среди полицейских есть пострадавшие. Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе был сожжен полицейский автомобиль.

30 мая сообщалось, что в калифорнийском городе Окленд был смертельно ранен сотрудник федеральной службы охраны США, охранявший здание Министерства внутренней безопасности.

Напомним, что массовые протесты в США начались в штате Миннесота, где был цинично убит афроамериканец Джордж Флойд. В Сети распространился видеоролик, на котором полицейский прижал шею темнокожего мужчины коленом к земле. Флойд утверждал, что задыхается и просил о помощи, однако американские «копы» его проигнорировали. В итоге мужчина потерял сознание и скончался в реанимации. Волна протестов возмущенной общественности захлестнула и другие штаты Америки.