Россиянам объяснили, как будет оплачен нерабочий день 24 июня

Москва, 31 мая. В Министерстве труда РФ дали разъяснения относительно порядка оплаты нерабочего дня 24 июня.

«Нерабочий день [24 июня] не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, соответственно, оплата сотрудникам за этот день должна выдаваться в обычном, а не в повышенном размере», — цитирует письмо Минтруда РФ издание «Аргументы и факты».

В ведомстве объяснили, что согласно статье 95 Трудового кодекса РФ 23 июня не предусмотрен сокращенный рабочий день.

В Минтруда также отметили, что если 24 июня компании придется работать, оплата за рабочий день сотрудникам будет выплачена в размере обычного дневного заработка. Отдыхающие россияне «должны получить все выплаты, положенные по трудовому договору».

В этом году праздничные мероприятия в честь Дня Победы пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Тем не менее в российских городах 9 мая состоялись авиационные парады, а также акция «Бессмертный полк», но в режиме онлайн.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочим днем 24 июня, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает RT.

Согласно указу, 24 июня в десять часов утра на Красной площади в Москве и других российских городах пройдут парады с привлечением вооружения и военной техники, а также с использованием официального символа Победы советского народа в войне — Знамени Победы.

В десять часов вечера по местному времени в городах России будет выпущен артиллерийский салют.