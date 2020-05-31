На Украине собираются создать «москитный флот» из списанных американцами катеров

Киев, 31 мая. Украина может создать «москитный флот», используя списанные патрульные катера малого водоизмещения MK-VI, которые могут быть предоставлены Вашингтоном. Об этом рассказал украинский военный эксперт, замглавы Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«США могут передать Украине катера MK-VI, их можно оснастить малыми корабельными ракетами. Эти катера можно разместить в Азовском море. Если их передадут, баланс сил будет определенным образом восстановлен», — заявил Самусь.

Однако в Киеве пока не определилась, какой флот нужен государству. По словам Самуся, отсутствует даже концептуальный подход к построению флота.

«У нас до сих пор продолжаются разговоры: или мы создаем наш легендарный корвет, начинаем его достраивать, вкладываем в него 8 млрд (и не понятно, что мы получим через несколько лет), или мы переходим к концепции ассимметричного гибкого флота, который называется «москитным», который будет насыщен малыми катерами, оснащенными противокорабельными ракетами, которые, все-таки, смогут уничтожать противника», — говорит эксперт.

Он отмечает, что в Черном море можно разместить 10 таких катеров за те же 8 млрд. При этом Самусь считает, что в противостоянии с Черноморским флотом РФ «москитный флот» якобы будет эффективнее.

«Я говорю о флоте, который выполняет задачи. Задача сейчас — уничтожение кораблей ЧФ», — подчеркивает украинский эксперт.

Ранее сообщалось, что российский военный самолет напугал украинских моряков в Черном море. Встреча катера ВМСУ с истребителем РФ произошла во время учений, когда украинский патрульный катер «Старобельск» выполнял стрельбы и «учился поражать плавучую мину». Отмечается, что моряки ВМСУ столкнулись с российскими катерами «Изумруд» и «Ивановец», а также были напуганы военным самолетом, несколько раз зашедшим в боевой курс над украинским кораблем.