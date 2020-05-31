Вице-президент РСТ рассказал, подорожают ли турпутевки в России

Москва, 31 мая. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Базрыкин спрогнозировал цены на туристические путевки в этом году в России.

Эксперт отметил, что в 2020 году турпутевки не подорожают, роста цен не прогнозируется. При этом в России поток туристов за год упадет на 30%-50%. Если не будет второй волны заражения коронавирусом, внутренний туризм восстановится к августу, считает Базыркин.

По его мнению, к осени возобновятся поездки за границу. Прежде всего, это будет Турция, Европа для россиян откроется к концу года. Восстановление туристического рынка в целом займет год-полтора, заявил Базыркин.

Ранее начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева заявила, что на фоне пандемии коронавируса стоимость поездок в Крым должна резко снизиться, сообщает RT. По ее словам, любой предприниматель из туристической сферы должен подстраиваться под рынок. В этом сезоне «богатого туриста» ждать не придется, поэтому цены будут снижаться в любом случае, заключила Артемьева.

Ранее стало известно, что российских туристов ждут новые правила поведения на отдыхе после возобновления туристического сезона. По словам главы ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Натальи Осиповой, туристам теперь придется соблюдать нормы социальной дистанции, в том числе и на пляжах. По-прежнему придется пользоваться масками и перчатками. По ее словам, такие меры не столько ограничения, сколько санитарные нормы.