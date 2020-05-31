Главред гей-журнала предложил Валуеву «познакомиться поближе»

Москва, 31 мая. Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на предложение дать интервью гей-журналу. Соответствующее заявление размещено в веб-конференции парламентария.

Один из интернет-пользователей, который представился главредом гей-журнала, предложил Валуеву дать интервью их изданию, подчеркнув, что редакция рассчитывает «познакомиться поближе» с бывшим спортсменом. Валуев от предложения отказался, заявив, что информацию о нем можно найти в Сети.

«Не надо со мной поближе знакомиться. Исчерпывающую информацию обо мне вы найдете в «Википедии», — ответил депутат.

Напомним, что Николай Валуев ушел из профессионального бокса в 2010 году. Он дважды становился обладателем звания чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Валуев одержал 50 побед в 52 поединках на профессиональном ринге, при этом 34 из них — нокаутом.

В 2011 году он был избран депутатом Госдумы от Кемеровского отделения «Единой России». Валуев также входит в думский комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Недавно Валуев прокомментировал попадание украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу сайта «Миротворец». Спортсмены были внесены в раздел людей, допускавших антиукраинские высказывания или действия. По мнению российского парламентария, данный сайт не играет никакой роли и, вероятно, сами боксеры не обратят на это внимания.